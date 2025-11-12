Einsatz gegen «Enkeltrick»-Betrüger - 16 Festnahmen

Ermittlungsbehörden aus mehreren Ländern sind schwerpunktmäßig gegen «Enkeltrick»-Betrüger vorgegangen. 16 Verdächtige werden festgenommen und drei Callcenter geschlossen.
