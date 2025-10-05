«Eine Achterbahn-Wiesn» geht zu Ende

«Eine Achterbahn-Wiesn» geht zu Ende

Veröffentlicht 05.10.2025 - 04:06 Uhr

Nach zwei Wochen endet in München das Oktoberfest - und eine denkwürdige Wiesn-Saison.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH