Ein Toter nach Schüssen an Moschee in Schweden
Kriminalität:
Ein Toter nach Schüssen an Moschee in Schweden
Ein Toter nach Schüssen an Moschee in Schweden
Aktualisiert 15.08.2025 - 20:51 Uhr
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Nun gibt es ein Todesopfer.
© dpa
