Ein Toter nach Schüssen an Moschee in Schweden

Aktualisiert 15.08.2025 - 20:51 Uhr

In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Nun gibt es ein Todesopfer.
