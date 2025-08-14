Deutschland schwitzt - an manchen Orten bei mehr als 36 Grad

Deutschland schwitzt - an manchen Orten bei mehr als 36 Grad

Aktualisiert 14.08.2025 - 21:24 Uhr

Seit Tagen ist es schwülheiß. Erneut wurden hohe Temperaturen gemessen. Wo war es besonders heiß?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH