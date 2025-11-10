Brandgeruch im Cockpit - Fluggäste zurück in Paris

Veröffentlicht 10.11.2025 - 08:00 Uhr

Eine Maschine der Air France ist auf dem Weg nach Südkorea. Doch das Flugzeug wird nach Bayern umgeleitet, als sich ein komischer Geruch bemerkbar macht.
