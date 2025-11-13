Brand in Jagdschloss - Polizei hat erste Ergebnisse

Veröffentlicht 13.11.2025 - 10:15 Uhr

Ein Jagdschloss der Familie Thurn und Taxis geht in Flammen aus. Schnell wird Brandstiftung vermutet. Doch die Polizei kommt zu anderen Ermittlungsergebnissen.
© dpa

