Blitzeis legt Flugbetrieb in Köln/Bonn für 45 Minuten lahm

Aktualisiert 23.11.2025 - 21:19 Uhr

Start- und Landebahnen mussten enteist werden. Das hatte auch Folgen für manche Flüge.
WetterLuftverkehrNordrhein-WestfalenDeutschland
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH