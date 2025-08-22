Direkt zum Hauptinhalt springen
Vier Menschen sterben bei Unfall in Nordhessen
Unfall:
Vier Menschen sterben bei Unfall in Nordhessen
Vier Menschen sterben bei Unfall in Nordhessen
Aktualisiert 22.08.2025 - 06:07 Uhr
Ein Auto kommt bei Kassel von der Fahrbahn ab und prallt gegen mehrere Bäume. Für den Fahrer und drei Insassen kommt jede Hilfe zu spät.
© dpa
