Auto in Gegenverkehr geschleudert - Drei Tote auf A3

Auto in Gegenverkehr geschleudert - Drei Tote auf A3

Aktualisiert 08.09.2025 - 11:04 Uhr

Schwerer Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt. Nach einem unerlaubten Überholmanöver sterben drei Menschen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH