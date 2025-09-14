Auto fährt in NRW gegen Baum - Drei Tote

Auto fährt in NRW gegen Baum - Drei Tote

Aktualisiert 14.09.2025 - 07:55 Uhr

Ein Auto kommt von der Straße ab, kracht gegen einen Baum und fängt Feuer. Alle drei Insassen sterben noch am Unfallort.
