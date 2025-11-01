Auto fährt in einen Fußgänger - vier Verletzte

Aktualisiert 01.11.2025 - 17:57 Uhr

In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.
