Auktion: Kamera von Ex-Papst bringt 6,5 Millionen Euro

Veröffentlicht 22.11.2025 - 15:15 Uhr

Eigentlich wurde die Kamera aus dem Besitz von Papst Franziskus nur auf rund 60.000 Euro geschätzt. Doch dann entwickelte sich ein Bietergefecht - mit spektakulärem Ende.
AuktionFotografieKircheLeuteÖsterreichDeutschlandVatikanWien
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH