Affen in Plastiknetzen – Mutmaßliche Schmuggler gestoppt

Veröffentlicht 15.11.2025 - 17:21 Uhr

In Thailand sind mehr als 140 Affen aus mutmaßlichen Schmugglerhänden befreit worden. Warum die Tiere so begehrt sind und was jetzt mit ihnen passiert.
© dpa

