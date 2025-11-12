Weiteres mutmaßliches Mitglied der Hamas festgenommen

Aktualisiert 12.11.2025 - 17:01 Uhr

Anfang Oktober ließ die Bundesanwaltschaft drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder festnehmen. Nun konnte ein weiterer Verdächtiger bei seiner Einreise aus Tschechien gefasst werden.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH