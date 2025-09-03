Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Wegen Oktoberfest - Bär im Dirndl im Kabinett
Home
Nachrichten
Inland
Kleiderordnung:
Wegen Oktoberfest - Bär im Dirndl im Kabinett
Wegen Oktoberfest - Bär im Dirndl im Kabinett
Veröffentlicht 03.09.2025 - 14:00 Uhr
Dirndl statt Business-Look: Forschungsministerin Dorothee Bär kommt in Tracht ins Kanzleramt. Was steckt dahinter?
© dpa
Newsticker
#
Von Brad Pitt produzierter Gaza-Film erregt Aufmerksamkeit
TV & Kino
#
Spionage-Prozess - Mitarbeiter mit Zugang zu Krahs Account
Inland
#
Mercedes will Sprinter-Produktion in Ludwigsfelde beenden
Wirtschaft
#
Watzke lehnt deutsche Pflichtspiele im Ausland ab: «Punkt»
Fußball-News
#
Produktwerbung mit Umweltaussagen wird strenger geregelt
Wirtschaft
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH