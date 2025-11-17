Schwarz-Rot im Rentenstreit – Sinken die Renten?

Veröffentlicht 17.11.2025 - 13:27 Uhr

Soll die Rente in Deutschland sinken? Diese brisante Frage steckt hinter dem erbitterten Koalitionsstreit über die Rente – aber nicht nur.
© Basil Wegener und Lilli Förter, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH