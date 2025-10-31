Renten könnten wieder um 3,7 Prozent steigen

Renten könnten wieder um 3,7 Prozent steigen

Aktualisiert 31.10.2025 - 15:07 Uhr

Die Rentenerhöhung im neuen Jahr könnte ähnlich hoch ausfallen wie in diesem. Über ein Koalitionsvorhaben zur Rente flammt wieder Ärger auf.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH