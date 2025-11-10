Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg beginnt

Veröffentlicht 10.11.2025 - 04:03 Uhr

Der Anschlag dauert gut eine Minute. Sechs Menschen sterben, über 300 werden verletzt. Fast ein Jahr später steht der Täter vor Gericht - in einem der größten Prozesse der Nachkriegsgeschichte.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH