Liebich tritt Haft nicht an - Fahndung

Liebich tritt Haft nicht an - Fahndung

Aktualisiert 29.08.2025 - 23:25 Uhr

Bis 18 Uhr sollte die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich ihre Haft im Frauengefängnis Chemnitz antreten. Doch sie kam nicht. Nun wird nach ihr gesucht.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH