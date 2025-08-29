Direkt zum Hauptinhalt springen
Liebich tritt Haft nicht an - Fahndung
Extremismus:
Liebich tritt Haft nicht an - Fahndung
Liebich tritt Haft nicht an - Fahndung
Aktualisiert 29.08.2025 - 23:25 Uhr
Bis 18 Uhr sollte die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich ihre Haft im Frauengefängnis Chemnitz antreten. Doch sie kam nicht. Nun wird nach ihr gesucht.
