Kontakt zu Iran-Spion? Mann in Dänemark festgenommen

Veröffentlicht 05.11.2025 - 13:06 Uhr

Im Juni hatte die Bundesanwaltschaft einen Mann festnehmen lassen, der für den Iran in Berlin jüdische Menschen und Einrichtungen ausspioniert haben soll. Nun gibt es eine zweite Festnahme.
© dpa

