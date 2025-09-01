Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Hausärzte versorgten 2024 im Schnitt 1.200 Einwohner
Home
Nachrichten
Inland
Versorgungsgrad:
Hausärzte versorgten 2024 im Schnitt 1.200 Einwohner
Hausärzte versorgten 2024 im Schnitt 1.200 Einwohner
Veröffentlicht 01.09.2025 - 09:12 Uhr
Die Zahl der Hausärzte ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern.
© dpa
Newsticker
#
Taliban: Mehr als 600 Tote bei Erdbeben in Afghanistan
Panorama
#
6 typische Gefahren beim Baden - und wie man sich schützt
Gesundheit
#
Afghanen mit Aufnahmezusage in Deutschland erwartet
Inland
#
Was wirklich wirkt: Tipps für die Powerpoint-Präsentation
Job & Geld
#
Ziemlich delulu: Das war der Labubu-Sommer
Panorama
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH