Großrazzia gegen Schleuser - Vier Festnahmen

Aktualisiert 14.11.2025 - 12:41 Uhr

Elf Beschuldigte sollen Arbeitskräfte ausgebeutet und Löhne nicht gezahlt haben, auch Steuerhinterziehung steht im Raum. Bei einer Großrazzia im Südwesten kommt es zu Durchsuchungen und Festnahmen.
