Grenzkontrollen kosten 80,5 Millionen Euro

Veröffentlicht 14.08.2025 - 09:27 Uhr

Seit September 2024 kontrolliert die Bundespolizei an allen deutschen Landgrenzen. Das kostet Millionen. Besonders teuer ist die Vergütung der Überstunden.
