  • Home
  • Nachrichten
  • Inland
  • Defekte Regierungsmaschine: Flieger mit Minister Rainer dreht um - «technischer Defekt»

Flieger mit Minister Rainer dreht um - «technischer Defekt»

Veröffentlicht 17.11.2025 - 21:12 Uhr

Eigentlich wollte der Landwirtschaftsminister mit einer Maschine der Bundeswehr-Flugbereitschaft in die USA fliegen. Nach zwei Stunden in der Luft ist klar: Er muss umplanen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH