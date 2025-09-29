FDP: Weniger Urlaub, dafür mehr Geld für Beschäftigte

FDP: Weniger Urlaub, dafür mehr Geld für Beschäftigte

Veröffentlicht 29.09.2025 - 14:39 Uhr

Die FDP ist aus dem Bundestag geflogen, im nächsten Jahr stehen wichtige Landtagswahlen an. Die Partei will sich profilieren.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH