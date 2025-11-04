Bundesverfassungsgericht kippt Triage-Regelungen

Aktualisiert 04.11.2025 - 09:57 Uhr

Wer kommt zuerst dran, wenn in einer Notlage nicht genug Intensivbetten da sind? Das Bundesverfassungsgericht hat gesetzliche Regelungen zur sogenannten Triage unter die Lupe genommen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH