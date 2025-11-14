  • Home
Bundesregierung erarbeitet neuen Aktionsplan gegen Rassismus

Veröffentlicht 14.11.2025 - 12:24 Uhr

Was genau ist Rassismus und wie kann der Staat am besten dagegen vorgehen? Bis 2027 soll ein Plan dafür vorliegen. Das aktuelle Konzept stammt aus dem Jahr 2017.
