Bundeshaushalt für 2026 mit noch höheren Schulden

Aktualisiert 14.11.2025 - 06:43 Uhr

Kurz nach 5.00 Uhr am Morgen fiel der Hammer: Der Haushalt der Bundesregierung für das nächste Jahr steht - mit «Mega-Schulden», wie die Opposition beklagt.
© Theresa Münch, dpa

