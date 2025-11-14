Bundeshaushalt 2026 mit noch höheren Schulden

Aktualisiert 14.11.2025 - 16:23 Uhr

Kurz nach 5.00 Uhr früh fällt der Hammer: Der Bundeshaushalt für das nächste Jahr steht - nur mit «Mega-Schulden», wie die Opposition moniert.
© Theresa Münch, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH