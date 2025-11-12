  • Home
Bundesfinanzhof entscheidet im Dezember über Grundsteuer

Aktualisiert 12.11.2025 - 16:36 Uhr

Immobilieneigentümer und Steuerzahlerbund halten die Neuregelung der Grundsteuer für verfassungswidrig. Nach jahrelangem Streit will der Bundesfinanzhof bald entscheiden.
