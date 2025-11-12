70 Jahre Bundeswehr: Steinmeier will «Pflichtzeit für alle»

Aktualisiert 12.11.2025 - 15:07 Uhr

Es ist ein Denkanstoß beim feierlichen Gelöbnis am 70. Jahrestag der Bundeswehr: Der Bundespräsident sagt, eine allgemeine «Pflichtzeit» wäre die gerechteste Lösung.
© Carsten Hoffmann, dpa

