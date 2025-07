UN-Nothilfebüro kritisiert neuen Fluchtaufruf in Gaza

Israels Armee will ihre Einsätze in der Stadt Deir al-Balah im Zentrum Gazas deutlich ausweiten. Bewohner mehrerer Viertel sind zur Flucht in den Süden aufgerufen. Das UN-Nothilfebüro ist entsetzt.

