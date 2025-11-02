Trump droht Nigeria mit Militärschlägen

Trump droht Nigeria mit Militärschlägen

Veröffentlicht 02.11.2025 - 00:09 Uhr

Der US-Präsident wirft der Regierung Nigerias vor, zu wenig dagegen zu tun, dass Islamisten in dem Land Christen töteten. Jetzt spricht Trump eine Drohung aus.
