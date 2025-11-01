Stromausfälle in besetzten ukrainischen Regionen

Stromausfälle in besetzten ukrainischen Regionen

Veröffentlicht 01.11.2025 - 23:36 Uhr

In von Russland besetzten Teilen der Ukraine flackern die Lichter. Drohnenangriffe führen zu Stromausfällen. Werden diese von Dauer sein?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH