Russen rücken in Pokrowsk weiter vor

Veröffentlicht 02.11.2025 - 15:36 Uhr

Die Lage für die Verteidiger der ostukrainischen Stadt Pokrowsk wird allmählich kritisch. Die russische Übermacht wird erdrückend.
