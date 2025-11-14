Moskau wirft Berlin Unterdrückung der Opposition vor

Veröffentlicht 14.11.2025 - 20:24 Uhr

Russische Oppositionelle sind tot, im Gefängnis oder im Exil. Ex-Kremlchef Medwedew macht sich derweil Sorgen um die Opposition in Deutschland, der eine Reise nach Russland verwehrt werde.
