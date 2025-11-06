Mamdani stellt Team zusammen - Trump stichelt

Veröffentlicht 06.11.2025 - 03:03 Uhr

Die Party in New York ist vorbei – für Zohran Mamdani beginnt nun die Arbeit. Während der linke Demokrat schon an seinem Team schraubt, ringen Trumps Republikaner um die Deutung des Wahlabends.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH