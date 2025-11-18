Lula kontert den Kanzler: Merz hätte in Belém tanzen sollen

Veröffentlicht 18.11.2025 - 20:39 Uhr

Der Kanzler war froh, als er die arme Metropole Belém verlassen konnte. Auf seine abwertende Kritik reagiert jetzt Brasiliens Präsident. Er empfiehlt ihm die lokale Kultur und Küche.
