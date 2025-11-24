Kreml bereit zu Gesprächen über US-Plan – Kritik an der EU

Veröffentlicht 24.11.2025 - 16:54 Uhr

Moskau ist zwar weiter bereit, über den von den USA an Russland übermittelten Friedensplan für die Ukraine zu reden. Aber die Initiative der Europäer stößt schon einmal auf Ablehnung.
KriegKonflikteEURusslandUkraineUSAEuropaMoskau
