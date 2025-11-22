Klimagipfel streitet über Aus für Öl, Gas und Kohle

Veröffentlicht 22.11.2025 - 03:39 Uhr

Wortgefechte, Brandbriefe und Proteste: Die Klimakonferenz in Belém steht auf der Kippe. Bringt die Verlängerung noch den Durchbruch?
#COP30KlimaUNDeutschlandBrasilien
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH