Medien: US-Vertreter zu Gesprächen mit Russland in Abu Dhabi

Aktualisiert 25.11.2025 - 11:54 Uhr

In den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen US-Vertreter mit einer russischen Delegation verhandeln. Im Fokus steht der US-Plan für ein Ende des Krieges in der Ukraine.
