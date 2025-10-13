Erste Geiseln nach 738 Tagen freigelassen

Aktualisiert 13.10.2025 - 08:33 Uhr

Nach mehr als zwei Jahren in qualvoller Gefangenschaft sind die ersten Geiseln aus dem Gazastreifen in Freiheit. Sie befinden sich in der Obhut der Armee.
