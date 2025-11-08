Drohne trifft Wohnhaus – Tote und Verletzte in Dnipro

Veröffentlicht 08.11.2025 - 12:15 Uhr

Die Folgen neuer russischer Drohnen- und Raketenangriffe in der Ukraine sind verheerend. Es gibt Tote und Verletzte. Auch die Energie- und die Bahninfrastruktur ist einmal mehr betroffen.
© dpa

