Bericht: Trump-Regierung will Status von Flüchtlingen prüfen

Veröffentlicht 25.11.2025 - 02:51 Uhr

Tausende Geflüchtete in den USA müssen offenbar um ihren Schutzstatus bangen. Die Regierung von Präsident Donald Trump plant laut CNN eine umfassende Überprüfung.
