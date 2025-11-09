Bericht: Drohnen über Kernkraftwerk in Belgien gesichtet

Veröffentlicht 09.11.2025 - 23:36 Uhr

Erneut werden Drohnen über kritischer Infrastruktur in Belgien gemeldet. Drei Drohnen sollen über ein Kernkraftwerk geflogen sein.
