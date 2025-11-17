Amazonas im Stress – «auch in Berlin spürbar»

Veröffentlicht 17.11.2025 - 05:03 Uhr

Die grüne Lunge des Planeten schwächelt – und ist derzeit Schauplatz eines Krisengipfels. Ist die Aufmerksamkeit der Welt eine Chance für den Amazonas?
© Larissa Schwedes, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH