Absturz von türkischem Militärflugzeug - 20 Insassen tot

Aktualisiert 12.11.2025 - 14:19 Uhr

Ein Frachtflugzeug startet von Aserbaidschan und stürzt auf dem Weg in die Türkei ab. Rettungsteams können türkischen Angaben zufolge keinen der Insassen lebend bergen.
