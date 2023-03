Verbände machen 470 Vorschläge für Bürokratieabbau

Landtag: SPD-Fraktion: Mehr Geld für Arbeitsmarkt, Bildung und Wohnen

Die SPD-Fraktion fordert im Doppelhaushalt 2023/24 mehr Mittel für den Arbeitsmarkt, die Bildung, das Gesundheitssystem sowie bezahlbaren Wohnraum in Hessen. «Unsere Haushaltsvorschläge richten sich an der Frage aus, wie wir Hessen besser und zukunftsfähig machen können», betonten Fraktionschef Günter Rudolph und der SPD-Finanzexperte Marius Weiß am Dienstag in Wiesbaden.