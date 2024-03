Experten: Bürokratie als Hindernis im Kampf um kluge Köpfe

Mehr EU-Mittel für Sachsen-Anhalts Hochschulen

Bis zum Jahr 2028 können Sachsen-Anhalts Hochschulen 416 Millionen Euro EU-Mittel für Forschung, Qualifizierung und Nachwuchsförderung bekommen. Damit stünden in der neuen Förderperiode 146 Millionen Euro mehr zur Verfügung als in der vorangegangenen, teilte das Wissenschaftsministerium am Montag in Magdeburg mit. Zudem entfalle für Hochschulen in der Regel die Kofinanzierung der Vorhaben, weil das Land die Projekte stärker mitfinanziere. Antragsstart soll im Oktober sein.