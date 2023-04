Reservistenverband: Bundeswehr-Reserve in desolatem Zustand

Militär: Bundeswehr ordnet Heimatschutz im Nordosten neu

Die Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern will durch eine Regionalisierung künftig den Heimatschutz im Land stärken. «Ich möchte die Weiterentwicklung unseres territorialen Auftrages in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Schwerpunkt «Heimatschutz» vorantreiben», sagte Brigadegeneral Uwe Nerger am Donnerstag in Schwerin.